Mihajlovic: «Domani saremo 11 contro 11. Siamo inferiori all'Inter anche al completo»

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter di Domani alle 12.30. Il Bologna conta al momento otto positivi in squadra, tutti calciatori. "Il nostro è un gruppo meraviglioso, ambizioso, positivo ma non mi aspettavo che tutta questa positività diventasse anche virale. La vita non si vive in assenza dei problemi, ma nonostante i problemi. Se ne esce esattamente come dopo una sconfitta: con equilibrio mentale e fisico. Abbiamo 8 positivi, due infortunati e due in coppa d'Africa… In questi giorni sono l'allenatore più pagato al mondo perché alleno la primavera e guadagno un sacco di soldi. Noi la prepariamo e la giochiamo, ma è un doppio lavoro perché ogni giorno ti svegli e devi ricominciare da capo.

