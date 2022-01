Meteo per la Befana, venti freddi e neve: le previsioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Befana porterà con sé nuovamente il freddo e la neve: le previsioni Meteo e le temperature dell’Italia per la giornata odierna. neve (Getty Images)Le alte temperature ed il bel tempo che ha caratterizzato la fine del 2021 e l’inizio del 2022 ha lentamente lasciato spazio all’inverno. L’anomalia della settimana scorsa quindi è ormai alle spalle soppiantata dal freddo e dalle nevicate. Il quadro climatico generale per la giornata della Befana, seppur relativamente tranquillo, farà registrare temperature sotto lo zero in diverse regioni del nostro Paese. La causa è da ricercare soprattutto nell’irruzione di venti freddi provenienti da settentrione. Vediamo ora nel dettaglio la situazione nelle tre macro-aree dell’Italia. Nord: ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laporterà con sé nuovamente il freddo e la: lee le temperature dell’Italia per la giornata odierna.(Getty Images)Le alte temperature ed il bel tempo che ha caratterizzato la fine del 2021 e l’inizio del 2022 ha lentamente lasciato spazio all’inverno. L’anomalia della settimana scorsa quindi è ormai alle spalle soppiantata dal freddo e dalle nevicate. Il quadro climatico generale per la giornata della, seppur relativamente tranquillo, farà registrare temperature sotto lo zero in diverse regioni del nostro Paese. La causa è da ricercare soprattutto nell’irruzione diprovenienti da settentrione. Vediamo ora nel dettaglio la situazione nelle tre macro-aree dell’Italia. Nord: ...

Advertising

DPCgov : ???? L'allerta meteo-idro non indica se piove o c'è il sole ma è una valutazione degli scenari e dei livelli di risch… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Queste le previsioni del tempo per oggi - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, mercoledì #29dicembre, per rischio idrogeologico, temporali e idraulico su settori di Valle d’Ao… - Roma : ??Mattino coperto con possibili pioviggini, pomeriggio Coperto con debole pioggia, sera poco o parzialmente nuvoloso… - lordvoldemort70 : RT @SardegnaG: #Meteo, l'Epifania riporta condizioni avverse sulla #Sardegna: per la Protezione civile rischio #neve al di sopra dei 650 me… -