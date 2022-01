Mercato auto usate online, i risultati del 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo il 2020 , è terminato un secondo anno veramente difficile, anche per il mondo dell'auto. Il Mercato del nuovo ha chiuso con un beneaugurante +5,5% rispetto al 2020, a cui si aggiunge un ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo il 2020 , è terminato un secondo anno veramente difficile, anche per il mondo dell'. Ildel nuovo ha chiuso con un beneaugurante +5,5% rispetto al 2020, a cui si aggiunge un ...

Advertising

PneusNews : Mercato auto dicembre -27,5% sul 2020 e -38% sul 2019 - luciatonini : Mercato auto dicembre -27,5% sul 2020 e -38% sul 2019 - fabiospes1 : RT @Qualenergiait: Restano però grandi incognite per il 2022 per il mancato rinnovo degli incentivi. Dati e analisi. - Qualenergiait : Restano però grandi incognite per il 2022 per il mancato rinnovo degli incentivi. Dati e analisi. - moneypuntoit : ?? Lancia Ypsilon: nel 2021 è tra le auto più vendute del mercato ?? -