Manenti non versa un euro: sciolta Mapi Italia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mapi Italia non esiste più. Lo riporta Il Corriere della Sera, raccontando della piccola operazione societaria del 2021 che ha per protagonista Giampietro Manenti, balzato agli onori della cronaca tra febbraio e marzo del 2015 quando divenne presidente del Parma per pochissimo tempo. Una vicenda tragicomica che si concluse con il fallimento del club ducale. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022)non esiste più. Lo riporta Il Corriere della Sera, raccontando della piccola operazione societaria del 2021 che ha per protagonista Giampietro, balzato agli onori della cronaca tra febbraio e marzo del 2015 quando divenne presidente del Parma per pochissimo tempo. Una vicenda tragicomica che si concluse con il fallimento del club ducale. L'articolo

Manenti non versa un euro: sciolta Mapi Italia Calcio e Finanza Liquidazione per la Mapi di Manenti: il capitale sociale è sceso sotto 1 euro Viene messe definitivamente la parola "fine" sulla Mapi Italia Srl, capofila nel nostro Paese della holding Mapi Group. Per intenderci, è il gruppo di Giampietro Manenti.

In liquidazione la Mapi Italia di Giampietro Manenti, ex presidente del Parma Mapi Italia, la società dell'ex presidente del Parma calcio Giampietro Manenti, va in liquidazione. Ne dà notizia il Corriere della Sera che cita quanto riportato nei documenti societari: "Preso atto ...

