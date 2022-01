Lazio, spunta il nome di Origi per l’attacco (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercato Lazio, Divock Origi è il nome nuovo per l’attacco: Tare pronto all’affondo sul centravanti belga Il nome nuovo sul tavolo di Tare e della Lazio è quello di Origi, attaccante del Liverpool. La punta belga, in scadenza con i Reds, potrebbe partire già a gennaio e gli inglesi sarebbero favorevoli pur di incassare qualcosa. Tare sta studiando il colpo, come riportato da Il Tempo, ma prima dovrebbe trovare una sistemazione per Muriqi. CONTINUA SU LAZIIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercato, Divockè ilnuovo per: Tare pronto all’affondo sul centravanti belga Ilnuovo sul tavolo di Tare e dellaè quello di, attaccante del Liverpool. La punta belga, in scadenza con i Reds, potrebbe partire già a gennaio e gli inglesi sarebbero favorevoli pur di incassare qualcosa. Tare sta studiando il colpo, come riportato da Il Tempo, ma prima dovrebbe trovare una sistemazione per Muriqi. CONTINUA SU LAZIIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio spunta Lazio, allarme difesa: i nodi di Sarri sono al centro SPUNTA ALVARO GONZALEZ In estate Sarri aveva bocciato anche Kamenovic, ma la Lazio ha promesso all'agente Kezman di tesserarlo, altrimenti il deposito del prolungamento (già firmato) di Marusic ...

Calciomercato Lazio: Sarri cerca rinforzi per l'attacco, in quota spunta Hudson - Odoi Commenta per primo La Lazio ha dimostrato in questa prima metà di stagione di poter disporre di un attacco di qualità, ma in caso di assenze la coperta si è dimostrata troppo corta. Per questo motivo Sarri ha chiesto ...

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli La Lazio Siamo Noi Fibrillazione M5s, Conte fatica a tenere uniti i gruppi: «Ma non spacchiamoci» La cautela di Giuseppe Conte nella partita per il Colle, il lavoro sottotraccia per un’intesa larga che porti ad un nuovo Presidente che possa essere riconosciuto come rappresentativo da un’ampio schi ...

Mercato Lazio, per l’attacco spunta la clamorosa pista Origi: i dettagli ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mercato Lazio, Divock Origi è il nome nuovo per l’attacco della Lazio: Tare pronto all’affondo sul centravanti belga Spunta un clamoroso nome a sorpresa ...

