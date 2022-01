Lazio-Empoli, scommessa “goal”: lo dicono i numeri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lazio Empoli si configura sempre più come una partita da gol. E a dirlo sono i numeri. La Lazio ha infatti vinto ciascuna delle ultime due gare di campionato con un punteggio di 3-1: l’ultima volta che ha segnato più di due reti in tre incontri consecutivi nella competizione è stata nel gennaio 2018. L’Empoli ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime nove gare di Serie A, l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel dicembre 2015, quando è arrivato a 11, con Marco Giampaolo in panchina. Tra le squadre nella metà alta della classifica, Lazio (due) ed Empoli (tre) sono quelle che hanno tenuto la porta inviolata in meno incontri in questa Serie A. Nessuna squadra ha segnato più reti in casa della Lazio in questo campionato (25) e solo l’Inter ... Leggi su footdata (Di mercoledì 5 gennaio 2022)si configura sempre più come una partita da gol. E a dirlo sono i. Laha infatti vinto ciascuna delle ultime due gare di campionato con un punteggio di 3-1: l’ultima volta che ha segnato più di due reti in tre incontri consecutivi nella competizione è stata nel gennaio 2018. L’ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime nove gare di Serie A, l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel dicembre 2015, quando è arrivato a 11, con Marco Giampaolo in panchina. Tra le squadre nella metà alta della classifica,(due) ed(tre) sono quelle che hanno tenuto la porta inviolata in meno incontri in questa Serie A. Nessuna squadra ha segnato più reti in casa dellain questo campionato (25) e solo l’Inter ...

