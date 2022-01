L’auto si ribalta più volte | 31enne muore sul colpo L’allarme lanciato da un vigile del fuoco

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un terribile incidente stradale ha sconvolto la Basilicata. Sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, verso Picerno, si è verificato un impatto tremendo che è costato la vita ad un giovane di 31 anni. I fatti si sono verificati esattamente alle ore 11 di mercoledì 5 gennaio. Al momento non ci sono informazioni dettagliate, anche se sta già emergendo una prima ricostruzione dell’accaduto. A quanto pare il ragazzo è deceduto praticamente sul, nonostante siano subito intervenuti i soccorsi sul posto. Dunque, sul raccordo Potenza-Sicignano sembra chemobile sulla quale viaggiava la vittima si siata piùe proprio questa dinamica sarebbe stata fatale per il. Resta però da comprendere per quale ragione si sia registrato questo sinistro mortale, se per l’alta velocità, ...