Jennifer Lopez in sala giochi, sexy e glamour dalla testa ai piedi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A stare sotto i riflettori non solo ci è abituata, ma le riesce benissimo. Da quando poi si è riaccesa la passione con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha costantemente un faro puntato addosso. Bellissima, grintosa, sicura di sé, porta i suoi 52 anni con una disinvoltura invidiabile. Anche quando sfoggia un look da Lolita, con tanto di codine e pose imbronciate, è impossibile non cadere ai suoi piedi. Jennifer Lopez, una lolita sexy e intrigante Protagonista di uno shooting ambientato in una sala giochi, Jennifer Lopez è pazzesca. Sembra arrivare direttamente dagli Anno 90, con le codine da teenager e l'abito cut-out Marco Marco. Il mindress verde vitaminico si apre sul davanti regalando scorci intriganti sul seno nudo.

