“Indegno” e “volgare” | rivolta contro Macron dopo parole su no vax

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pioggia di polemiche sul presidente francese Emmanueli suoi commenti sui cittadini non vaccinati, che hanno generato un vero e proprio tumulto nella classe politica francese. L'inquilino dell'Eliseo ha definito i no vax "irresponsabili", non degni del diritto di cittadinanza, aggiungendo con toni inusuali per un capo dello Stato: "È una minoranza molto piccola quella che resiste". "Come la riduciamo? La riduciamo, mi dispiace dirlo (...). facendola incazzare ancora di più". "Io, non sono per far incazzare i francesi. Ebbene, i non vaccinati, voglio davvero farli incazzare. E così continueremo a farlo, fino alla fine".Durante il dibattito all'Assemblea nazionale sul pass vaccinale, parlamentari di ogni schieramento hanno espressodi condanna e profonda indignazione. Il leader dei deputati di LR, Damien Abad, ha ...