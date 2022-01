Il sacrificio di una madre: muore assiderata per donare un futuro ai figli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Spesso si dice che l’amore di una madre non conosce confini. Quello che è accaduto al confine tra Iran e Turchia ne è una prova lampante: una donna afghana è morta assiderata per consentire ai suoi due figli di avere un futuro, una vita lontano dalla fame e dall’orrore. Un fatto che ha ancora più risonanza se ripensiamo a quanto accaduto recentemente in provincia di Varese, dove un padre ha accoltellato un bimbo di 7 anni o, ancora, in provincia di Napoli, dove una madre ha annegato il figlio di 2 pensando che fosse autistico. Se da un lato c’è chi uccide i propri figli dall’altro, però, abbiamo anche chi invece muore pur di salvarli. Leggi anche: madre muore per salvare i suoi bambini: la situazione in Afghanistan Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Spesso si dice che l’amore di unanon conosce confini. Quello che è accaduto al confine tra Iran e Turchia ne è una prova lampante: una donna afghana è mortaper consentire ai suoi duedi avere un, una vita lontano dalla fame e dall’orrore. Un fatto che ha ancora più risonanza se ripensiamo a quanto accaduto recentemente in provincia di Varese, dove un padre ha accoltellato un bimbo di 7 anni o, ancora, in provincia di Napoli, dove unaha annegato ilo di 2 pensando che fosse autistico. Se da un lato c’è chi uccide i propridall’altro, però, abbiamo anche chi invecepur di salvarli. Leggi anche:per salvare i suoi bambini: la situazione in Afghanistan Il ...

