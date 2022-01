Il perfetto leader in azienda deve possedere queste 7 caratteristiche

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Siamo lontani anni luce da quando il capo - di fantozziana memoria - era associato a un ruolo coercitivo basato sull'imposizione di potere. Oggi il buonè fondamentalmente una guida e fonte d’ispirazione che, oltre a dare istruzioni, mostra coraggio, passione, sicurezza, impegno e ambizione. Siamo pieni di capi, ma quanti sono davvero? Secondo Mary Parker Follett, universalmente considerata la madre del management moderno, «laship non è definita dall'esercizio del potere, ma dalla capacità di aumentare il senso di potere tra coloro che sono guidati. Il lavoro più essenziale delè creare più». In pratica saper coltivare i punti di forza e i talenti dei suoi collaboratori costruendo team che s’impegnano per il raggiungimento di obiettivi comuni. Il valore delle ...