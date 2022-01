Green pass agli stranieri: la (facile) corsa alla conversione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre il Governo si appresta a varare nuove misure sull’obbligo vaccinale e sulla scuola per fronteggiare l’aumento esponenziale di contagi legati alla variante Omicron, le ASL sfornano Green pass al ritmo di decine di migliaia al giorno per migranti e lavoratori italiani espatriati. Ottenere un Green pass presentando un semplice foglio di carta che contenga i dati del paziente, il luogo dove è avvenuta l’inoculazione e i codici identificativi dei lotti dei vaccini eseguiti all’estero è un gioco da ragazzi, un’operazione facile e rapida. Rapida come effettuare un tampone. Leggi anche: Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50, Super Green pass per andare (anche) dal parrucchiere, le novità Convertire in Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre il Governo si appresta a varare nuove misure sull’obbligo vaccinale e sulla scuola per fronteggiare l’aumento esponenziale di contagi legativariante Omicron, le ASL sfornanoal ritmo di decine di migliaia al giorno per migranti e lavoratori italiani espatriati. Ottenere unpresentando un semplice foglio di carta che contenga i dati del paziente, il luogo dove è avvenuta l’inoculazione e i codici identificativi dei lotti dei vaccini eseguiti all’estero è un gioco da ragazzi, un’operazionee rapida. Rapida come effettuare un tampone. Leggi anche: Nuovo Decreto: obbligo vaccinale per gli over 50, Superper andare (anche) dal parrucchiere, le novità Convertire in...

