Franco Battiato, che malattia aveva? Causa morte, età quando è morto, tutta la verità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Franco Battiato è stato colpito da una malattia che è stata la Causa della sua morte, lo scorso anno. Franco Battiato, lo storico cantautore e impareggiabile musicista che per decenni ha rivoluzionato la musica italiana, è venuto a mancare il 18 maggio del 2021 provocando un grandissimo lutto nel mondo della sette notte e della... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato colpito da unache è stata ladella sua, lo scorso anno., lo storico cantautore e impareggiabile musicista che per decenni ha rivoluzionato la musica italiana, è venuto a mancare il 18 maggio del 2021 provocando un grandissimo lutto nel mondo della sette notte e della...

Advertising

RaiTre : Una serata speciale dedicata a Franco Battiato, Pif dialogando con gli amici di una vita, dietro le quinte della ke… - pif_iltestimone : Domani sera, alle 21:20 su @RaiTre, per ricordare Franco Battiato abbiamo inventato un nuovo genere televisivo: il… - fabiozuffanti : RT @BaldiniCastoldi: Segnali di vita. La biografia de “La voce del padrone” di Franco Battiato di @fabiozuffanti In queste pagine Fabio Z… - PiacenzaPress : La Stagione dell’Amore al Verdi di Fiorenzuola dal 15 gennaio. Tra i protagonisti Castellitto, Branciaroli e Alice.… - Gpzap2 : ...questa sera h. 21:15 su Rai3 'Ciao Battiato' concerto evento tenutosi all'Arena di Verona in ricordo di Franco B… -