Focolaio Covid nel Bologna, match con l’Inter ad alto rischio rinvio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bologna-Inter a rischio rinvio La partita di domani tra Bologna e Inter potrebbe non giocarsi. Secondo le ultime notizie riportate dalla sezione felsinea di Repubblica, il lunch-match di domani allo stadio Dall’Ara è a forte rischio. A mettere in dubbio il match è il Focolaio Covid nella squadra emiliana con quattro positività comunicate nella mattinata odierna. “Il direttore dell’Ausl Bologna, Paolo Bordon: “Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. La partita del Bologna con l’Inter alle 12.30 di giovedì 6 è dunque in bilico, come altre quattro di serie A (due già saltate). C’è un Focolaio Covid nel ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)-Inter aLa partita di domani trae Inter potrebbe non giocarsi. Secondo le ultime notizie riportate dalla sezione felsinea di Repubblica, il lunch-di domani allo stadio Dall’Ara è a forte. A mettere in dubbio ilè ilnella squadra emiliana con quattro positività comunicate nella mattinata odierna. “Il direttore dell’Ausl, Paolo Bordon: “Difficile che si giochi. Si va verso uno stop dell’attività agonistica”. La partita delconalle 12.30 di giovedì 6 è dunque in bilico, come altre quattro di serie A (due già saltate). C’è unnel ...

No vi prego un altro anno coi tifosi della Juve che ci abboffano la uallera loro e l'Asl non lo posso sopportare, s… - Agenzia_Ansa : Nella metropoli cinese di Xi'an, in quarantena da 10 giorni per un focolaio di Covid, continua la carenza di cibo e… - borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - TgrRaiLombardia : Focolaio Toro, salta il match con l'Atalanta , tutta la squadra granata in isolamento- TGR Lombardia

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Serie A nel caos, Asl in ordine sparso: fermate Salernitana e Torino, Juventus - Napoli si gioca 'In merito all'accertato focolaio di positività al Covid - 19 relativo alla SSC Napoli - si legge in una nota dell'azienda sanitaria locale - l'ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione ...

Calcio, focolaio Covid nel gruppo squadra: Asl blocca il Torino L'Asl Città di Torino, dopo avere constatato un focolaio di Covid nel gruppo squadra del Torino calcio, ha bloccato i granata prima della partenza per Bergamo, dove domani avrebbero dovuto affrontare l'Atalanta ( IL NAPOLI GIOCHERA' CONTRO LA JUVE )...

Focolaio Covid, positivi 107detenuti su 309. Il secondo carcere non si farà La Stampa Focolaio alla Sinfonica, saltano i concerti di Uto Ughi 18:36Focolaio alla Sinfonica, saltano i concerti di Uto Ughi 18:31Incidente a Lentini, un morto e un ferito, traffico in tilt 18:30Covid19, nonnina di 107 anni si vaccina a Ragusa e dà l’esempio ai fa ...

Serie A, Atalanta-Torino non si disputerà L’ASL ha vietato la trasferta ai granata dopo il focolaio emerso nei giorni scorsi Atalanta–Torino non si disputerà: come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ASL ha vietato ai granata la t ...

