“È il suo corpo”. Speranze finite per Alessandro, la tragedia dopo ore di ricerche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia più brutta purtroppo è arrivata in queste ore. Trovato morto il giovane Alessandro Bisi, che aveva solamente 21 anni. Di lui si erano perse le tracce dalla giornata del 4 gennaio e immediatamente forze dell’ordine e soccorritori si erano messi alla disperata ricerca del ragazzo. Ovviamente la speranza era quella di ritrovarlo ancora in vita, ma non è stato possibile ottenere questo obiettivo. E c’è un’ipotesi principale alla quale stanno lavorando le autorità, che stanno cercando di dipanare gli ultimi dubbi. Lo sfortunato Alessandro Bisi aveva deciso di passare una notte in montagna, precisamente sul monte Legnone, a oltre 2.600 metri di altitudine. Si tratta di una delle montagne più importanti situate in provincia di Lecco, in Lombardia. Invece le origini del 21enne erano del varesotto, infatti era natìo di Saronno. Purtroppo però i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia più brutta purtroppo è arrivata in queste ore. Trovato morto il giovaneBisi, che aveva solamente 21 anni. Di lui si erano perse le tracce dalla giornata del 4 gennaio e immediatamente forze dell’ordine e soccorritori si erano messi alla disperata ricerca del ragazzo. Ovviamente la speranza era quella di ritrovarlo ancora in vita, ma non è stato possibile ottenere questo obiettivo. E c’è un’ipotesi principale alla quale stanno lavorando le autorità, che stanno cercando di dipanare gli ultimi dubbi. Lo sfortunatoBisi aveva deciso di passare una notte in montagna, precisamente sul monte Legnone, a oltre 2.600 metri di altitudine. Si tratta di una delle montagne più importanti situate in provincia di Lecco, in Lombardia. Invece le origini del 21enne erano del varesotto, infatti era natìo di Saronno. Purtroppo però i ...

