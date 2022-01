Djokovic, il ministro non ci sta e tuona: “Pronti a cacciarlo” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica concessa a Djokovic per gli Open continua a far discutere l’Australia. Ad intervenire anche la politica. Un’esenzione medica per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open di tennis concessa a Novak Djokovic. Ed è subito scoppiata la polemica. Il campione di tennis infatti non ha mai voluto dichiarare se si è vaccinato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’esenzione medica concessa aper gli Open continua a far discutere l’Australia. Ad intervenire anche la politica. Un’esenzione medica per entrare in Australia e partecipare agli Australian Open di tennis concessa a Novak. Ed è subito scoppiata la polemica. Il campione di tennis infatti non ha mai voluto dichiarare se si è vaccinato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili pe… - Gazzetta_it : Djokovic, dura posizione del governo australiano: 'Senza prove sufficienti, sarà sul volo di ritorno' - Eurosport_IT : 'Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic!' ?????? Le parole del primo ministro australiano, Scott Morrison… - AvarelloValerio : RT @FBiasin: Scott Morrison (primo ministro australiano): “Se #Djokovic non è vaccinato dovrà fornire motivazioni accettabili per giustific… - AstolfiPrice82 : RT @Eurosport_IT: 'Non ci saranno regole speciali per Novak Djokovic!' ?????? Le parole del primo ministro australiano, Scott Morrison sull'e… -