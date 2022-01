Djokovic bloccato in aeroporto in Australia per un problema al visto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novak Djokovic è stato bloccato in aereoporto all’arrivo in Australia. Il tennista era stato autorizzato a giocare l’Australian Open grazie a un’esenzione speciale per volare a Melbourne, nonostante non fosse vaccinato. LEGGI ANCHE: Scuola, l’allarme della preside a iNews24: “Personale quasi tutto positivo, il rientro in classe sarà una bomba Sarebbe riuscito ad ottenerla per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Novakè statoin aereoporto all’arrivo in. Il tennista era stato autorizzato a giocare l’n Open grazie a un’esenzione speciale per volare a Melbourne, nonostante non fosse vaccinato. LEGGI ANCHE: Scuola, l’allarme della preside a iNews24: “Personale quasi tutto positivo, il rientro in classe sarà una bomba Sarebbe riuscito ad ottenerla per L'articolo proviene da Inews24.it.

