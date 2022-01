Da Checco Zalone a The Terminal: l'ironia social su Djokovic bloccato in Australia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso Djokovic ha scatenato l'ironia del web. Il tennista serbo, dopo le polemiche per l'esenzione che gli ha permesso di partecipare agli Austrlian Open senza vaccino, è ora bloccato in aeroporto. A quanto pare la squadra del serbo avrebbe presentato il tipo di visto sbagliato. I funzionari della frontiera devono adesso decidere se fare un (altro) strappo e consentire a Nole di entrare o no nel paese. Così le peripezie del tennista sono diventate un'ottima scusa per far sbizzarrire i mematori professionisti con tutta la loro fantasia. Ecco alcuni dei migliori meme (sfoglia la gallery qui sopra) Foto LaPresse Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il casoha scatenato l'del web. Il tennista serbo, dopo le polemiche per l'esenzione che gli ha permesso di partecipare agli Austrlian Open senza vaccino, è orain aeroporto. A quanto pare la squadra del serbo avrebbe presentato il tipo di visto sbagliato. I funzionari della frontiera devono adesso decidere se fare un (altro) strappo e consentire a Nole di entrare o no nel paese. Così le peripezie del tennista sono diventate un'ottima scusa per far sbizzarrire i mematori professionisti con tutta la loro fantasia. Ecco alcuni dei migliori meme (sfoglia la gallery qui sopra) Foto LaPresse

ThomasMestre : @MilanNewsit Il prossimo film di Checco Zalone - lucacortesi73 : @cristina138 Poi non ha ragione Checco Zalone quando gli smonta l'insegna ???? - AldoStrippoli3 : @271Anto E scommetto anche dai parenti, come dice Checco Zalone,che sono la razza peggiore. - midnightkn : @follialquadrato @jnkofvengerberg *Inserisci gif di Checco Zalone che smonta l'insegna cucina italiana* - milivnkovic : @awesimo8 @OfficialSSLazio non gioca non vola non fa nu cazzu -Checco Zalone -