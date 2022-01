Covid, via libera dell'Aifa alla dose booster per la fascia 12-15 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Via libera da parte dell'Aifa alla dose booster del vaccino contro il Covid per la fascia d'età 12-15 anni. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria su richiesta del ministero della Salute. In analogia con quanto già stabilito per la fascia d'età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, il booster dovrà essere effettuato con Pfizer. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Viada partedel vaccino contro ilper lad'età 12-15. A dare parere favorevole è stata la Commissione tecnico-scientifica (Cts)'Agenzia italiana del farmaco, riunitasi in seduta straordinaria su richiesta del ministeroa Salute. In analogia con quanto già stabilito per lad'età 16-17e per i soggetti fragili di 12-15, ildovrà essere effettuato con Pfizer.

Advertising

borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - giusmo1 : (vergognoso) Australian Open, Djokovic ci sarà: concessa l'esenzione medica per il vaccino anti Covid… - ShootersykEku : Capite l'incapacità Medici di Base curare i positivi vaccinati ai domiciliari con antibiotici? Tale trattamento ha… - PrimaPaginaNews : RT @RomaAppio: Bollettino Covid: Zero nuovi ingressi in terapia intensiva in Molise e Umbria, 30mila i dimessi-guariti in tutta Italia http… -