Covid, quasi 400 morti in 48 ore. Antonelli: "Temo numeri ancora più alti. Con tanti contagi, anche se Omicron fosse più lieve, è inevitabile" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il primario della Terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma: "Vedo la stessa situazione dell'anno scorso: pazienti senza difesa in cui il virus esplode con tutte le conseguenze. Fragili, con patologie, ma anche senza, che avrebbero fatto bene a vaccinarsi"

