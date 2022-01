Covid: epidemia in espansione, 200.000 casi entro la settimana (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli oltre 170.000 positivi alla Covid rilevati il 4 gennaio portano i modelli matematici a prevedere oltre 200.000 casi giornalieri entro la settimana. E’ comunque evidente che l’epidemia in Italia “è ancora in piena espansione”, con un tasso di crescita troppo alto per poter prevedere quando arriverà il picco, osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli oltre 170.000 positivi allarilevati il 4 gennaio portano i modelli matematici a prevedere oltre 200.000giornalierila. E’ comunque evidente che l’in Italia “è ancora in piena”, con un tasso di crescita troppo alto per poter prevedere quando arriverà il picco, osserva il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

GuidoDeMartini : Freccero-Cacciari: NUOVE MISURE INACCETTABILI IN UN SISTEMA DEMOCRATICO L’irrigidimento delle restrizioni per i non… - Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - BottaAltomonte : @melusina_light @diceNiNi In primis ha già preso il Covid è immune , in secondo non vuole rischiare patologie gravi… - Davide70405052 : RT @EssereAnimali: Mentre l'opinione pubblica si concentra sulla pandemia di Covid-19, gli esperti lanciano l'allarme sull'epidemia di infl… -