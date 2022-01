Corea Nord: Usa condannano lancio e invitano al dialogo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli Usa hanno condannato il lancio da parte della Corea del Nord di un proiettile non identificato, che secondo l'esercito sudCoreano potrebbe essere un missile balistico, e hanno invitato Pyongyang a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gli Usa hanno condannato ilda parte delladeldi un proiettile non identificato, che secondo l'esercito sudno potrebbe essere un missile balistico, e hanno invitato Pyongyang a ...

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato in mare un 'proiettile non identificato', hanno reso noto i militari del Sud. Si trat… - CorriereQ : Corea Nord: Usa condannano lancio e invitano al dialogo - ombrysan : RT @Carlo96446381: Si parla di modello cinese ma non abbiamo neanche lontanamente l'indole organizzatrice e precisa del popolo cinese. Con… - ombrysan : RT @Carlo96446381: Ormai siamo alla resa dei conti, chi si nasconde e non scende in campo in prima persona é complice. O ci impegniamo tut… - Moraine81 : Benvenuti in Corea del Nord...Ah no... -