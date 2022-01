Corea del Nord, effettuato primo test missilistico dell'anno (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Corea del Nord ha lanciato in mare un "proiettile non identificato". Lo hanno reso noto i militari della Corea del Sud. Si tratta del primo test del genere effettuato da Pyongyang nel nuovo anno. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladelha lanciato in mare un "proiettile non identificato". Lo hreso noto i militaridel Sud. Si tratta deldel genereda Pyongyang nel nuovo. ...

