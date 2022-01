Contraddizioni al ritmo di rumba

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Se «la cosa davvero rocambolesca in questo mondo è che alla stessa ora, nello stesso minuto, nello stesso secondo, più di cinquecento miliardi di gesti vengono compiuti in contemporanea: la gente tromba, taglia birre, accende la radio, fomenta colpi di stato, legge Bofane, Mabanckou o Musil, guarda un film, fuma colla, si insulta, danza la polka- mazurka, sale sul treno, annega, muore e finisce in galera». Come si può pretendere da un solo narratore, per giunta giovane, di trovare univocità, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.