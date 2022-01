“C’è stato un peggioramento”. Antonio Cassano in ospedale col Covid, la rabbia della moglie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Covid sta colpendo tanti sportivi. Il dilagare della variante Omicron sta condizionando l’attività di tanti personaggi del mondo dello sport italiano. Sono recenti le positività di Gigio Donnaruma, il portiere della Nazionale e del Paris Saint Germain, e di Gigi Buffon, 43enne portiere del Parma che è infatti risultato positivo al tampone effettuato prima della ripresa degli allenamenti e adesso si trova in isolamento. A comunicarlo è la stessa società gialloblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. Delle ultime ore è la notizia della positività di Antonio Cassano, talentuoso ex calciatore di Roma, Milan e Inter. FantAntonio, come è stato soprannominato dai suoi tifosi, positivo al Covid a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsta colpendo tanti sportivi. Il dilagarevariante Omicron sta condizionando l’attività di tanti personaggi del mondo dello sport italiano. Sono recenti le positività di Gigio Donnaruma, il portiereNazionale e del Paris Saint Germain, e di Gigi Buffon, 43enne portiere del Parma che è infatti risultato positivo al tampone effettuato primaripresa degli allenamenti e adesso si trova in isolamento. A comunicarlo è la stessa società gialloblù con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. Delle ultime ore è la notiziapositività di, talentuoso ex calciatore di Roma, Milan e Inter. Fant, come èsoprannominato dai suoi tifosi, positivo ala ...

