Cassano rassicura | «Mi sento bene» Ecco quando sarà dimesso

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonio, ricoverato in Ospedale dopo aver contratto il Covid, ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute Antonio, attraverso Il Secolo XIX, ha voluto aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute. DICHIARAZIONI – «Ringrazio il professor Bassetti e il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super-, anzi: di più, alla grande! E ovviamente ringrazio anche Rollero: mi ha dato la disponibilità da medico e amico, 24 ore su 24». Ricoverato dal 2 gennaio, l’ex fantasista dovrebbe esseredal San Martino di Genova martedì prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

