Calciomercato | primo acquisto per la Roma di Mou

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, Milan o Fiorentina? Il primo che apre la cassaforte si prende Alvarez - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - VoceGiallorossa : ?? Si monitora Vojvoda per il prossimo anno #ASRoma #calciomercato - Fili27Filippo : #MaitlandNiles è il primo colpo della #Roma: visite mediche e poi firma. #Mourinho punta ad avere il calciatore già… - errera_luca : Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli -

Commenta perArrivano le prime buone notizie per il Barcellona : i blaugrana comunicano che è arrivata la confermazione dell'iscrizione di Dani Alves , il terzino quindi potrà essere a disposizione di Xavi ...Commenta perLa Roma ha chiuso la trattativa in prestito con l'Arsenal per Maitland - Niles . Il terzino inglese arriverà nelle prossime ore nella capitale. Secondo quanto riporta la La Gazzetta dello Sport ...E' fatta per il trasferimento di Maitland-Niles dall'Arsenal alla Roma. Il primo rinforzo per Mourinho è in arrivo. Tiago Pinto dovrebbe concludere entro ...RASSEGNA STAMPA – Il dilagare dei casi di Covid ha costretto il Consiglio dei Ministri a riunirsi nuovamente per rivedere e eventualmente prendere nuove decisioni per contrastare il virus.