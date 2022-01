Calcio: Allegri, 'al 99% la rosa resta questa' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - "Al 99% la rosa rimane questa". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al mercato invernale del club bianconero. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - "Al 99% larimane". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito al mercato invernale del club bianconero.

