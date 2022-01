Banca Ifis si conferma market leader in npl unsecured, in 2021 acquisti per 3,7 mld (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Banca Ifis supera le stime e chiude il 2021 con oltre 3,7 miliardi di euro di acquisti di crediti non performing confermandosi market leader negli small ticket unsecured. La Banca raggiunge, infatti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)supera le stime e chiude ilcon oltre 3,7 miliardi di euro didi crediti non performingndosinegli small ticket. Laraggiunge, infatti, ...

Advertising

BancaIfis : #BancaIfis supera le stime e chiude il 2021 con oltre 3,7 miliardi di euro di acquisti di #Npl. L’ultima acquisizio… - fisco24_info : Banca Ifis si conferma market leader in npl unsecured, in 2021 acquisti per 3,7 mld: Banca Ifis supera le stime e c… - lamescolanza : Banca Ifis si conferma market leader negli NPL unsecured. Nel 2021 acquisti per 3,7 mld - Carlo_Pezzini : Piazza Affari si rafforza, in luce Banca Ifis In verde i future di Wall Street. La variante Omicron spaventa meno a… - StopSecretM : RT @creditnewsit: #Curiosità: come vengono gestiti i #crediti da parte delle principali società che acquistano i crediti (Banca Ifis, Axact… -