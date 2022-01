Ascolti tv martedì 4 gennaio 2022: il programma Meraviglie di Alberto Angela vince con il 17% di share (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alberto Angela conferma il grande gradimento dei suoi programmi presso il pubblico televisivo. Gli Ascolti tv in prime time di ieri martedì 4 gennaio 2022 vedono quindi primeggiare il suo programma su Rai1. La seconda puntata di Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha vinto con 3.604.000 spettatori pari al 17% di platea televisiva. In calo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022)conferma il grande gradimento dei suoi programmi presso il pubblico televisivo. Glitv in prime time di ierivedono quindi primeggiare il suosu Rai1. La seconda puntata di– La Penisola dei Tesori ha vinto con 3.604.000 spettatori pari al 17% di platea televisiva. In calo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

