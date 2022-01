Anche Helen Mirren vittima del politicamente corretto: «Non è ebrea, non può interpretare Golda Meir» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren finisce vittima dei deliri politicamente corretti, fra i quali quello per cui certi ruoli li possono interpretare solo persone con certe caratteristiche. Una tendenza che si è affermata Anche in Rai, dove a farne le spese è stato il Tale quale show con il divieto di far interpretare cantanti neri ad artisti bianchi, in nome della lotta al blackface. Nella sostanza si tratta della stessa cosa capitata a Mirren. L’attrice, infatti, è stata oggetto di polemiche per aver accettato il ruolo di Golda Meir nel film Golda. La colpa della 76enne attrice pluripremiata a livello internazionale è quella di non essere ebrea e, quindi, a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022)l’attrice premio Oscarfiniscedei deliricorretti, fra i quali quello per cui certi ruoli li possonosolo persone con certe caratteristiche. Una tendenza che si è affermatain Rai, dove a farne le spese è stato il Tale quale show con il divieto di farcantanti neri ad artisti bianchi, in nome della lotta al blackface. Nella sostanza si tratta della stessa cosa capitata a. L’attrice, infatti, è stata oggetto di polemiche per aver accettato il ruolo dinel film. La colpa della 76enne attrice pluripremiata a livello internazionale è quella di non esseree, quindi, a ...

