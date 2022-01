Alessia Macari vittima di uno stalker su Instagram

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)sta per partorire e un uomo continua a terrorizzarla da mesi con minacce di morte. La showgirl si sfoga sui social.afferma di esseredelle angherie di un uomo che non le sta facendo vivere serenamente la sua gravidanza. La showgirl ha raccontato di essere ancora una volta nel mirino di uno.POTREBBE INTERESSARTI: Belen, frecciata ad Antonino e agli ex? “Penso di avere le corna”(fonte:)La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, ex Ciociara del programma “Avanti un altro” e concorrente di Tale e Quale Show si è sfogata sul suo profiloin cui ha condiviso un messaggio del suoche l’ha ...

Advertising

zazoomblog : Che Gossip: Alessia Macari trasformata Bianca Guaccero flirt bollente Donna Imma la figlia è identica - #Gossip:… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Macari

Gossip e TV

Ultimi giorni di gravidanza nel terrore per. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è finita di nuovo nel mirino di un vecchio stalker che già in passato non le ha fatto dormire sonni tranquilli. La Ciociara ...Da poco è stato fatto il nome ufficiale della sostituta, ovvero Laura Freddi , già concorrente del Gf Vip (prima edizione, vinta da) e che dunque conosce bene le dinamiche del reality. ...Alessia Macari, showgirl italo-irlandese, continua ad essere tormentata su Instagram da uno stalker. Tutti i dettagli della macabra vicenda ...Ultimi giorni di gravidanza nel terrore per Alessia Macari. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è finita di nuovo nel mirino di un vecchio stalker che già in passato non le ha f ...