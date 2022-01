AEW | Tony Khan suggerisce l’arrivo nella compagnia di un nome importante

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato intervistato da Josh Martinez di Z100 in una recente edizione dello show per parlare della AEW. Durante l’intervista, una delle domande chiedeva ase ci fosse una star in particolare, un “wrestler dei sogni” che avrebbe voluto ingaggiare per gli show della sua. Chi arriverà in AEW? “Sì, c’è”, ha risposto. “Questa persona è in nord america, e arriverà da noi molto presto. Sarà una cosa incredibile, sono molto entusiasta”. Il CEO della AEW non ha dato ulteriori indizi o conferme su chi potrebbe essere il/la wrestler che si aggiungerà presto ai ranghi della federazione. Qui sotto potete vedere la clip dell’intervista.Says One Of His ‘Dream Signings’ Is Coming Soon To AEW. (via @YoJoshMartinez) ...

