AEW | La federazione pubblica i primi ranking ufficiali del 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Con l’inizio dell’anno nuovo l’All Elite Wrestling ha resettato iper ogni divisione. Diversi nomi compaiono nella top 5 aggiornata, ad esempio, Warlord al momento si piazza alla terza posizione della classifica maschile, complici anche gli ultimi match nei quali si è presentato come un monster face che può competere per un titolo. L’ex campionessa mondiale Riho invece scavalca tutte le sue colleghe prendendosi il primo posto, che difenderà questa sera andando all’assalto della cintura di Britt Baker. Vedremo cosa cambierà dopo l’episodio di Dynamite che andrà in onda questa sera per la prima volta su TBS. Ecco le classifichedi tutte le categorie: TOP 5 Roster maschile: AEW World Champion: Hangman Page (0-0 nel, 45-15-1 totale)AEW TNT Champion: Cody Rhodes (0-0 nel, 48-16-2 ...

Advertising

TSOWrestling : Non cambia il protocollo anticovid per la federazione dei Khan. #TSOW // #TSOS // #AEW - SpazioWrestling : AEW: Mercedes Martinez firma con la federazione *UFFICIALE* #MercedesMartinez #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : AEW federazione

Zona Wrestling

La scelta di aver messo concettualmente l'atleta al centro del prodotto è il segreto dell'ascesa di questa giovane. Basti pensare che l'attuale campione del mondo dellaè Kenny Omega (...In palio anche gli altri titoli dellacon Britt Baker che affronta Tay Conti e i Lucha ... Eccovi di seguito la card completa che fa davvero sperare in un altro evento clamoroso targato. ...Questa notte sarà una puntata molto importante di Dynamite, visto che lo show più importante della AEW per la prima volta verrà trasmesso su TBS. Tony Khan e compagni si stanno preparando per mettere ...L’annuncio dell’ultim’ora è arrivato direttamente da Tony Khan, che, con un post su Twitter, ha dato il benvenuto al primo ingaggio ufficiale della Federazione in questo 2022. Jake Atlas è All Elite: ...