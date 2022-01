Vladimir Luxuria spiega perché non è andata oltre con le operazioni (Di martedì 4 gennaio 2022) Vladimir Luxuria stasera sarà tra i protagonisti di Back to school, il programma di Nicola Savino, e a Libero ha raccontato delle sue operazioni, anche di quelle non fatte. Luxuria non ha portato a termine la sua transizione, non esclude che un giorno magari potrà farlo ma il passo decisivo non c’è ancora stato. Nell’intervista ha confidato i motivi che l’hanno bloccata, la scelta di non completare la transizione. Non si è mai riconosciuta nell’identità maschile che tutti vedevano, ha fatto molto per modificare i suoi lineamenti, il suo corpo ma oltre non è mai andata. L’ex parlamentare ha spiegato con molta semplicità che la transizione si può fermare in qualunque momento, che si può proseguire, che l’anestesia la spaventa ma c’è anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 gennaio 2022)stasera sarà tra i protagonisti di Back to school, il programma di Nicola Savino, e a Libero ha raccontato delle sue, anche di quelle non fatte.non ha portato a termine la sua transizione, non esclude che un giorno magari potrà farlo ma il passo decisivo non c’è ancora stato. Nell’intervista ha confidato i motivi che l’hanno bloccata, la scelta di non completare la transizione. Non si è mai riconosciuta nell’identità maschile che tutti vedevano, ha fatto molto per modificare i suoi lineamenti, il suo corpo manon è mai. L’ex parlamentare hato con molta semplicità che la transizione si può fermare in qualunque momento, che si può proseguire, che l’anestesia la spaventa ma c’è anche ...

