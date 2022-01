Verso super green pass nel lavoro, partiti divisi: Draghi lavora per evitare strappi (Di martedì 4 gennaio 2022) Contrari o con forti perplessità restano soprattutto il M5s e il leader della Lega Matteo Salvini. Una fetta della larga maggioranza Draghiana - soprattutto il Pd - preme per l'obbligo vaccinale, ma resta per ora la contrarietà di Palazzo Chigi. Se si arriverà all'obbligo, è la linea, sarà tra qualche mese. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Contrari o con forti perplessità restano soprattutto il M5s e il leader della Lega Matteo Salvini. Una fetta della larga maggioranzaana - soprattutto il Pd - preme per l'obbligo vaccinale, ma resta per ora la contrarietà di Palazzo Chigi. Se si arriverà all'obbligo, è la linea, sarà tra qualche mese.

Adnkronos : Verso #Supergreenpass lavoro per Pa e privato, niente #obbligovaccinale per tutti sul tavolo del Cdm. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - GerardoDAmico : RT @RaiNews: La quarta ondata di contagi non accenna a placarsi ma il governo mantiene la linea rigorosa e conferma il calendario scolastic… - fattoquotidiano : VERSO LE NUOVE MISURE Domani le decisioni. Lega e mezzo M5S contrari, ma il premier non cede. Vuole l’“immunizzazio… - RaiNews : La quarta ondata di contagi non accenna a placarsi ma il governo mantiene la linea rigorosa e conferma il calendari… -