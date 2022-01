Usa, la procura di New York archivia le accuse di molestie sessuali a carico di Andrew Cuomo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany ha annunciato che lascerà cadere l’accusa penale contro l’ex governatore di New York Andrew Cuomo di aver molestato sessualmente una sua assistente nel 2020. La decisione di David Soares è arrivata tre giorni prima che l’ex governatore democratico comparisse in tribunale. Pur avendo definito la presunta vittima “cooperativa e credibile”, il procuratore ha spiegato che “dopo aver esaminato tutte le prove disponibili abbiamo concluso che non possiamo proseguire il processo. Pertanto abbiamo notificato alla Corte che rifiutiamo di perseguire e chiediamo che le accuse presentate dallo sceriffo della contea di Albany siano respinte”. In una nota, Soares ha affermato che “mentre molti hanno un’opinione riguardo alle accuse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Iltore distrettuale della contea di Albany ha annunciato che lascerà cadere l’accusa penale contro l’ex governatore di Newdi aver molestato sessualmente una sua assistente nel 2020. La decisione di David Soares è arrivata tre giorni prima che l’ex governatore democratico comparisse in tribunale. Pur avendo definito la presunta vittima “cooperativa e credibile”, iltore ha spiegato che “dopo aver esaminato tutte le prove disponibili abbiamo concluso che non possiamo proseguire il processo. Pertanto abbiamo notificato alla Corte che rifiutiamo di perseguire e chiediamo che lepresentate dallo sceriffo della contea di Albany siano respinte”. In una nota, Soares ha affermato che “mentre molti hanno un’opinione riguardo alle...

