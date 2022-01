Un nuovo inizio per i popolari tedeschi. L’incontro Merz-Söder (Di martedì 4 gennaio 2022) L’incontro di lunedì 3 gennaio tra Markus Söder, leader dell’Unione cristiano-sociale (Csu) e ministro-presidente della Baviera, e Friedrich Merz, presidente designato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu – qui il ritratto di Formiche.net), segna “un nuovo inizio” per i popolari tedeschi. Lo scrive il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, ricordando le tensioni che hanno recentemente diviso il centrodestra tedesco. Nel 2021, i due partiti sono stati, infatti, protagonisti di un’accesa “lotta per il potere”, con Söder che contendeva la nomina a candidato cancelliere dei popolari per le elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso ad Armin Laschet, allora presidente dei cristiano-democratici dopo il passo indietro di Angela ... Leggi su formiche (Di martedì 4 gennaio 2022)di lunedì 3 gennaio tra Markus, leader dell’Unione cristiano-sociale (Csu) e ministro-presidente della Baviera, e Friedrich, presidente designato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu – qui il ritratto di Formiche.net), segna “un” per i. Lo scrive il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, ricordando le tensioni che hanno recentemente diviso il centrodestra tedesco. Nel 2021, i due partiti sono stati, infatti, protagonisti di un’accesa “lotta per il potere”, conche contendeva la nomina a candidato cancelliere deiper le elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso ad Armin Laschet, allora presidente dei cristiano-democratici dopo il passo indietro di Angela ...

