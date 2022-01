Tamponi, agende piene: i tempi si dilatano (Di martedì 4 gennaio 2022) Per i positivi il test di controllo è dopo dieci giorni, ma in alcuni casi si rischia il doppio dell’attesa. I medici di base: «C’è confusione, tanti pazienti ci chiamano». Aumentano le richieste alle strutture private. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 gennaio 2022) Per i positivi il test di controllo è dopo dieci giorni, ma in alcuni casi si rischia il doppio dell’attesa. I medici di base: «C’è confusione, tanti pazienti ci chiamano». Aumentano le richieste alle strutture private.

