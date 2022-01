Soluzioni Cruciverba del 04 01 22 Tutte le definizioni

(Di martedì 4 gennaio 2022) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito troverete ledeidel giorno 04/01/22: Allende scrittrice 10 lettere: Montelusa: Annunciatore radiofonico 7 lettere: Stallo: Confluisce nella mosella vicino a treviri 9 lettere: Klondike: Gira attorno a roma 17 lettere: Colonna antonina: Grosso pesce piatto 24 lettere: Barbagianni fuligginoso: Insapona i propri clienti 11 lettere: Virgiliani: Jean godard regista 9 lettere: Anacleto: La capitale della louisiana 12 lettere: New orleans: Porzione di proprietà ...

