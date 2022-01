Sky e la forza dell’on demand (Di martedì 4 gennaio 2022) Sky, un 2021 in miglioramento ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. (…) Ma, fatte queste premesse, bisogna riconoscere anche alcuni grandi meriti al gruppo controllato da Comcast, che già a partire dall’esercizio 2021 avrà conti in miglioramento (grazie all’abbattimento dei costi) e che nel 2022 dovrebbe mostrare il nuovo volto sostenibile della Sky dei prossimi anni. Ad esempio, Sky ha sdoganato in Italia il consumo della tv on demand, essendo stata la prima a introdurre le funzioni restart o pausa per i programmi in lineare, con un’ampia offerta di library che ha costretto pure Auditel ad adeguare le sue rilevazioni non solo nel giorno di messa in onda, ma fino ai sette giorni. E l’ultima edizione di MasterChef, l’11esima di Sky, dimostra proprio che l’ascolto differito è uno dei punti di forza della media company: il talent, partito lo ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 gennaio 2022) Sky, un 2021 in miglioramento ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. (…) Ma, fatte queste premesse, bisogna riconoscere anche alcuni grandi meriti al gruppo controllato da Comcast, che già a partire dall’esercizio 2021 avrà conti in miglioramento (grazie all’abbattimento dei costi) e che nel 2022 dovrebbe mostrare il nuovo volto sostenibile della Sky dei prossimi anni. Ad esempio, Sky ha sdoganato in Italia il consumo della tv on, essendo stata la prima a introdurre le funzioni restart o pausa per i programmi in lineare, con un’ampia offerta di library che ha costretto pure Auditel ad adeguare le sue rilevazioni non solo nel giorno di messa in onda, ma fino ai sette giorni. E l’ultima edizione di MasterChef, l’11esima di Sky, dimostra proprio che l’ascolto differito è uno dei punti didella media company: il talent, partito lo ...

