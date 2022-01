Scuola e Covid, riaprire o non riaprire? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà domani, è scontro tra le Regioni e il Governo ma anche tra gli stessi presidenti sul rientro in classe. Ne discutono il direttore Peter Gomez, insieme al vicecaporedattore Pierluigi Cardone e al giornalista Alex Corlazzoli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà domani, è scontro tra le Regioni e il Governo ma anche tra gli stessi presidenti sul rientro in classe. Ne discutono il direttore, insieme al vicecaporedattore Pierluigi Cardone e al giornalista Alex Corlazzoli L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

