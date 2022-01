Sara Pedri, in una perizia psichiatrica le parole della ginecologa scomparsa: “Sono un morto che cammina, questa volta non ce la farò” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Sono un morto che cammina, questa volta non ce la farò”. Così scriveva la ginecologa Sara Pedri, medico dell’ospedale Santa Chiara di Trento, poco prima di scomparire, quasi un anno fa. Sono parole premonitrici. Il medico stava attraversando una profonda crisi professionale e personale per il trattamento che stava subendo nella struttura sanitaria. In quelle ore stava probabilmente meditando il suicidio: uno degli accessi in rete ha riguardato il Ponte di Santa Giustina, dove la sua auto è stata trovata con il cellulare all’interno. Quella frase è confluita nella corposa perizia psichiatrica che è stata redatta sulla base dell’analisi degli scritti, tra cui anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “unchenon ce la”. Così scriveva la, medico dell’ospedale Santa Chiara di Trento, poco prima di scomparire, quasi un anno fa.premonitrici. Il medico stava attraversando una profonda crisi professionale e personale per il trattamento che stava subendo nella struttura sanitaria. In quelle ore stava probabilmente meditando il suicidio: uno degli accessi in rete ha riguardato il Ponte di Santa Giustina, dove la sua auto è stata trovata con il cellulare all’interno. Quella frase è confluita nella corposache è stata redatta sulla base dell’analisi degli scritti, tra cui anche ...

Advertising

repubblica : Sara Pedri, gli ultimi pensieri della ginecologa di Forlì: 'Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò' - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sara Pedri, in una perizia psichiatrica le parole della ginecologa scomparsa: “Sono un morto che cammina, questa volta… - fattoquotidiano : Sara Pedri, in una perizia psichiatrica le parole della ginecologa scomparsa: “Sono un morto che cammina, questa vo… - GiannettiMarco : RT @chilhavistorai3: Sara Pedri: 'Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò”. Uno degli ultimi pensieri della ginecologa scomp… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Sara Pedri: 'Sono un morto che cammina. Questa volta non ce la farò”. Uno degli ultimi pensieri della ginecologa scomp… -