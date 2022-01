Sanremo 2022, Gianni Morandi rischia la squalifica, ma alla fine resta in gara: ecco perché (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo un momento di sconforto, l’eterno ragazzo può tirare un respiro di sollievo: ecco perché non rischia più l’esclusione da Sanremo 2022 Gianni Morandi sarà uno dei Big in gara per il Festival di Sanremo 2022, ma a causa di qualche incoveniente ha rischiato la squalifica. Nella mattina del 4 gennaio 2022, infatti, “l’eterno ragazzo” ha diffuso per sbaglio alcuni secondi della canzone che presenterà sul palco dell’Ariston, che secondo il regolamento deve essere inedito. La Rai è intervenuta sul caso escludendo la squalifica per Morandi La nota della Rai per il caso Gianni Morandi “Non si ritiene di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo un momento di sconforto, l’eterno ragazzo può tirare un respiro di sollievo:nonpiù l’esclusione dasarà uno dei Big inper il Festival di, ma a causa di qualche incoveniente hato la. Nella mattina del 4 gennaio, infatti, “l’eterno ragazzo” ha diffuso per sbaglio alcuni secondi della canzone che presenterà sul palco dell’Ariston, che secondo il regolamento deve essere inedito. La Rai è intervenuta sul caso escludendo laperLa nota della Rai per il caso“Non si ritiene di ...

