Sabatini e i contatti con la Salernitana: «Fa piacere. Vedremo nei prossimi giorni» (Di martedì 4 gennaio 2022) Sabatini ha parlato di un suo possibile arrivo alla Salernitana come direttore sportivo, le sue parole Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di TuttoSalernitana di un contatto come direttore sportivo del club granata. Le sue parole: Salernitana – «L'accostamento ad una piazza come Salerno fa tanto piacere. Qualora dovesse arrivare una chiamata non avrei problemi a ragionare con la nuova proprietà. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

