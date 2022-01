Quotidiani, in Italia numeri impietosi: il calo di fiducia nelle testate è tangibile (Di martedì 4 gennaio 2022) di Maurizio Donini Prima della pandemia, Federico Rampini, allora corrispondente da Nyc per Repubblica, raccontava come fosse stato sfrattato dalla sua scrivania presso gli uffici dell’Economist, che lo ospitava per rapporti di collaborazione tra editori. Trovare un nuovo ufficio non era stato un problema, ma il fatto principale era che il suo tavolo era stato assegnato a un giovane giornalista il cui incarico era scrivere pezzi senza alzarsi dalla sedia, usando il web. A margine aggiungeva come sull’Air Force One fossero passati da decine di inviati a tre-quattro rappresentanti della stampa in presenza. Spesso e volentieri si scrive usando Google Search e i comunicati stampa: poche spese per gli editori, ma i risultati pagano? La situazione dei Quotidiani in Europa vede al primo posto Bild con 1.787.692 lettori, segue il Sunday Times a 765.800, inglesi e tedeschi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) di Maurizio Donini Prima della pandemia, Federico Rampini, allora corrispondente da Nyc per Repubblica, raccontava come fosse stato sfrattato dalla sua scrivania presso gli uffici dell’Economist, che lo ospitava per rapporti di collaborazione tra editori. Trovare un nuovo ufficio non era stato un problema, ma il fatto principale era che il suo tavolo era stato assegnato a un giovane giornalista il cui incarico era scrivere pezzi senza alzarsi dalla sedia, usando il web. A margine aggiungeva come sull’Air Force One fossero passati da decine di inviati a tre-quattro rappresentanti della stampa in presenza. Spesso e volentieri si scrive usando Google Search e i comunicati stampa: poche spese per gli editori, ma i risultati pagano? La situazione deiin Europa vede al primo posto Bild con 1.787.692 lettori, segue il Sunday Times a 765.800, inglesi e tedeschi ...

