Quirinale, 5Stelle nel caos: Conte "commissariato" dai capigruppo. Supplica a Mattarella per il bis (Di martedì 4 gennaio 2022) Vorrebbero cambiar tutto perché tutto resti com'è. Ma i 5Stelle non possiedono neppure un'oncia dell'aristocratica e cinica e lungimiranza del principe di Salina, il protagonista del Gattopardo. Infatti sono in preda al caos e tutto lascia pensare che lo saranno ancor di più man mano che si avvicinerà la scadenza del Quirinale. Lo sa bene chi ha seguito la riunione via Zoom dei senatori grillini. Più che un incontro, un vero psicodramma dominato (ma non è una novità) dal terrore di tornare alle urne. La novità sta invece nel fatto che per la prima volta un gruppo parlamentare (il più numeroso, per altro) ha chiesto a Mattarella di concedere il bis. Finora a tirare la giacca dell'Inquilino del Colle sono stati in tanti, ma sempre uti singuli e mai ufficialmente. Da ieri non è più così.

