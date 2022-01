Primo appuntamento su Real Time | puntate stagione 6

(Di martedì 4 gennaio 2022)è il programma tv per le coppie single che vogliamo unal buio in cerca dell’amore. Si svolge in un ristorante speciale nel cuore di Roma, all’Eur, e dalla quartaè condotto da Flavio Montrucchio che ha preso il posto di Gabriele Corsi mentre l’affascinante maître con la barba dal 2020 non è più Valerio Capriotti che ha lasciato il programma, lasciando il posto ad Alessandro Pipero. Quella che parte il 4 gennaio 2022 è la sesta, ma più sotto trovate l’indice completo anche delle stagioni precedenti....

Advertising

RaiDue : Il vostro Natale è stato più o meno paradossale di quello di Daniela? ?? Primo appuntamento del #2022 con… - ItaliaTeam_it : Le linee disegnate sul ghiaccio della Stelvio, un altro importante appuntamento verso #Beijing2022. A Bormio è anda… - GazzettadAsti : Rinviato il primo appuntamento del 2022 della Grande Storia a Teatro - F4IRYSEOBIE : sto vedendo primo appuntamento ?????? - solospettacolo : Flavio Montrucchio torna con Primo appuntamento su Real Time -

Ultime Notizie dalla rete : Primo appuntamento

SuperMario, dopo quasi un anno di governo, resta alposto negli indici di gradimento degli ... l'Italia mancherebbe infatti per la seconda volta di fila l'dei Mondiali, e per lui ...Per l'più atteso del tour italiano juniores è questione di settimane o di pochi giorni. Da questa data in poi, alsoffio di maestrale capace di creare onde adatte, gli assi del ...Atletico Ascoli, Petrucci: “Torno a casa in una società con un progetto ambizioso” Dopo le recenti disposizioni per la pandemia che hanno causato misure restrittive sul territorio, il club Caem/Scarfi ...Alessandra Amoroso diventa conduttrice d'eccezione di sette imperdibili prime serate in radiovisione nella Suite 102.5 per vivere insieme tutte le tappe che la porteranno al 13 luglio 2022, data del s ...