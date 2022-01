Pitti uomo: Brunello Cucinelli rinuncia a partecipare per troppi casi di covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Niente Pitti uomo per la maison di Brunello Cucinelli. A causa dell'incremento dei contagi, per motivi precauzionali, Cucinelli non prenderà parte a Pitti uomo, la cui inaugurazione è in programma per martedì 11 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 gennaio 2022) Nienteper la maison di. A causa dell'incremento dei contagi, per motivi precauzionali,non prenderà parte a, la cui inaugurazione è in programma per martedì 11 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

AnsaToscana : Cucinelli rinuncia a Pitti Uomo, troppi contagi. Presentazioni in showroom Milano con presidio tamponi a clienti… - FirenzePost : Pitti uomo: Brunello Cucinelli rinuncia a partecipare per troppi casi di covid - cppluxury : Brunello Cucinelli cancels presence at Pitti Uomo in Florence - mffashion_com : Brunello Cucinelli non parteciperà a Pitti uomo - daybinary : B.Cucinelli non partecipa a Pitti Uomo causa andamento contagi Covid -