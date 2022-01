Pino Daniele e la canzone per Maradona: due ‘artisti’ immensi (Di martedì 4 gennaio 2022) Il ricordo della morte di Pino Daniele il 4 gennaio del 2015 fa tornare a galla tante storie sul cantautore, come la canzone per Maradona. Due artisti fenomenali, anche se in campi diversi, Diego Armando Maradona e Pino Daniele sono stati fuoriclasse assoluti. Uomini e personaggi inavvicinabili per tantissime persone, simboli che hanno saputo portare lustro e vittorie a Napoli ed alla sua gente. Entrambi sono stati traditi dal cuore, entrambi se sono andati via prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile. Pino Daniele: Tango della Buone Suerte Maradona è sempre stato considerato un cittadino di Napoli e nei suoi anni in azzurro ne ha apprezzato ed amato la cultura, anche quella musicale. Come non ricordare il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Il ricordo della morte diil 4 gennaio del 2015 fa tornare a galla tante storie sul cantautore, come laper. Due artisti fenomenali, anche se in campi diversi, Diego Armandosono stati fuoriclasse assoluti. Uomini e personaggi inavvicinabili per tantissime persone, simboli che hanno saputo portare lustro e vittorie a Napoli ed alla sua gente. Entrambi sono stati traditi dal cuore, entrambi se sono andati via prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile.: Tango della Buone Suerteè sempre stato considerato un cittadino di Napoli e nei suoi anni in azzurro ne ha apprezzato ed amato la cultura, anche quella musicale. Come non ricordare il ...

Advertising

RaiCultura : Il #4gennaio del 2015 ci lasciava Pino Daniele. Un ricordo per immagini del grande artista partenopeo.… - RadioItalia : Il 4 gennaio 2015 ci lasciava Pino Daniele. Indimenticabile ?? @pinodanieleclub #PinoDaniele - NetflixIT : Una città raccontata da Sorrentino anche attraverso quella che ne è la canzone simbolo, Napule è di Pino di Daniele… - Luca87874058 : RT @ParoleCristiane: Sono di religione cattolica... La fede per me è anche in noi stessi, non è frequentare la Chiesa. Però... mi piace and… - GenCar5 : Io mi ricordo di Pino, Pino con noi per sempre. #PinoDaniele Alleria - Pino Daniele Live -